"وظائف وهمية".. سقوط 3 شركات استولت على أموال الشباب بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

12:39 م 09/04/2026 تعديل في 02:48 م

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 3 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة الإسكندرية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل، وتم إلقاء القبض على 3 متهمين وإحالتهم للنيابة العامة فوريا وبكل حسم وقوة لضمان حماية حقوق الضحايا وتطبيق القانون بشكل قاطع وصارم لردع كافة المتجاوزين.

أكدت تحريات قطاع الأمن العام قيام تلك الشركات بالترويج لأنشطتها المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موهمة المواطنين بقدرتها على تسفيرهم للعمل مقابل مبالغ مالية طائلة، ومن جانب آخر تبيّن استخدام المتهمين لأساليب تقنية متطورة لجذب الضحايا عبر إعلانات وهمية، علاوة على ذلك استهدفوا الشباب الراغب في السفر بشكل قاطع وصارم فوريا وبكل حسم وقوة لضمان تحقيق أرباح غير مشروعة.

النصب على المواطنين بوظائف وهمية

أسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط القائمين على الإدارة وبحوزتهم جوازات سفر وعقود عمل "مزيفة" خاصة بالضحايا، وفي السياق ذاته عثرت القوات على أجهزة حاسوب تحتوي على أدلة تدين نشاطهم الإجرامي، ومن جانب آخر اعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين بغير وجه حق.

جرى تحريز كافة المواد الدعائية للشركات وباشرت النيابة التحقيق.

