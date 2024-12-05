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بفستان من الريش.. نور الغندور تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

08:36 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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  • عرض 2 صورة
    بفستان من الريش.. نور الغندور تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر
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كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة نور الغندور خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بإطلالة أنيقة.

وارتدت "نور" فستانا طويلا باللونين الأسود والأبيض بقصة الكب بصيحة الريش، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

نور الغندور
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