ماجد المصري وزوجته بإطلالة أنيقة في افتتاح البحر الأحمر

بفستان من الريش.. نور الغندور تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتبت- شيماء مرسي

ظهر الفنان ماجد المصري رفقة زوجته، خلال حضوره حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعوية، بإطلالة جذابة.

وارتدى "ماجد" بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق باللون الأسود.

وارتدت زوجته فستانا طويلا باللون الأخضر اللامع بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.