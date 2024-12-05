ميلا الزهراني تتألق بالأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت- شيماء مرسي:

ظهرت الممثلة وعارضة الأزياء السعودية ميلا الزهراني خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية، بإطلالة أنيقة.

وارتدت "ميلا" فستانا طويلا باللون الأسود بقصة الكب وبإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.