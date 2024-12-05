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بإطلالة جذابة.. إلهام شاهين تتألق في "البحر الأحمر السينمائي"

07:41 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    بإطلالة جذابة.. إلهام شاهين تتألق في "البحر الأحمر السينمائي"
  • عرض 3 صورة
    بإطلالة جذابة.. إلهام شاهين تتألق في "البحر الأحمر السينمائي"
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كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة إلهام شاهين في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة أنيقة وبسيطة وجذابة في الوقت نفسه.

وأطلت "إلهام" بفستان طويل باللون البني مزينا بالورود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

إلهام شاهين اطلالة إلهام شاهين مهرجان البحر الاحمر
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