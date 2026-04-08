تألقت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة جمعت بين الجرأة والأناقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبرحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل فستان نسرين طافش؟

ظهرت نسرين بفستان مميز يجمع بين التصميم القصير والطويل، حيث كان الفستان قصيرا فوق الركبة من الأمام وطويلا من الأسفل.

كما تميز الفستان بصيحة الظهر المكشوف، ما أضفى لمسة جريئة على المظهر.

كيف نسقت نسرين مكياجها وتسريحة شعرها؟

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي، ما منحها مظهرا جذابا وأنيقا.

ما الإكسسوارات التي أكملت بها إطلالتها؟

ونسقت مع اللوك حقيبة باللون الذهبي، إضافة إلى حلق دائري وخاتم، بالإضافة إلى ساعة يد.

ما دلالات ارتداء اللون الذهبي؟

وفقا لموقع "vocal"، ارتداء اللون الذهبي يدل على الفخامة، فهو يلفت الأنظار ويمنح الشخص شعورا بالقوة والثقة، بالإضافة إلى، يساعد اللون الذهبي على إبراز الإطلالة وإضفاء لمسة من الإشراق على البشرة.

اقرأ أيضا:

أناقة اللون الأسود.. يارا تتألق بفستان جذاب

لوك جذاب.. ديانا حداد تخطف الأنظار بإطلالتها

جاذبية اللون الأسود.. إلهام شاهين بلوك ساحر



