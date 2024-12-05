أحلى كابلز.. هنادي مهنا تخطف الأنظار رفقة زوجها في البحر الأحمر السينمائي

الأسود يليق بها.. زينة بإطلالة ناعمة في البحر الأحمر السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هنادي مهنا رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة خطفت الأنظار.

وأطلت هنادي بفستان طويل باللون الأسود من خامة الساتان، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

بينما ارتدى زوجها الفنان أحمد خالد صالح بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق سوداء.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.