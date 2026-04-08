صور ولا أروع.. كيف بدت إطلالة لميس الحديدي في حفل خطبة ابنها؟

تصوير- إسلام فاروق:

ظهرت الفنانة بسمة في أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة بسيطة وأنيقة خلال مشاركتها في مهرجان الأقصر.

اختارت بسمة فستان أسود طويل بقصة ضيقة وانسيابية أبرزت قوامها بشكل ناعم، مع فتحة جانبية أضافت لمسة أنثوية هادئة.

التصميم اعتمد على كتف واحد "one shoulder”، وهو ستايل بيجمع بين الكلاسيك والعصري في نفس الوقت.

الفستان جاء من خامة ناعمة ساعدت على إبراز التفاصيل بشكل مريح للعين، خاصة مع وجود كسرات خفيفة عند الخصر زودت من أناقة الإطلالة.

في التنسيق، فضلت بسمة البساطة، فاعتمدت على إكسسوارات/fw قليلة جدًا، واكتفت ببعض الخواتم فقط. لكن اللمسة المختلفةbrace الرئيسية كانت النظارة الشمس بتصميم cat-eye، اللي أضافت جرأة خفيفة وكسرت هدوء اللوك.

واعتمدت مكياج ناعم بألوان هادية، مناسب لطبيعة الإطلالة.