لا تهاون مع الاستغلال.. محافظ أسيوط يعاقب سائق ميكروباص خالف التعريفة

كتب : محمود عجمي

02:40 م 09/04/2026

السيارة المضبوطة

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة حيال سيارة ميكروباص تعمل على خط "الأزهر – أسيوط الجديدة"، وذلك عقب تلقي شكاوى من عدد من المواطنين أفادت بقيام السائق بتحصيل أجرة أعلى من التعريفة الرسمية المقررة.

تحرك عاجل من الأجهزة المختصة

وأوضح محافظ أسيوط أنه فور تلقي الشكوى، التي تضمنت تضرر الركاب من فرض مبالغ إضافية دون وجه حق بالمخالفة للقوانين المنظمة لعمل سيارات الأجرة، جرى إخطار مسئولي موقف الأزهر وإدارة المواقف، حيث تحركت الأجهزة المختصة بشكل عاجل.

ضبط السيارة وتحرير محضر

وأضاف اللواء محمد علوان أن الجهات المعنية تمكنت من ضبط السيارة محل الواقعة، وتم تحرير محضر بالمخالفة ضد السائق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

متابعة ميدانية لمنع تكرار المخالفات

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات وخطوط السير المختلفة.

لا تهاون مع استغلال المواطنين

وشدد محافظ أسيوط على عدم التهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو مخالفة التعريفة المقررة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الرادعة لضبط منظومة النقل العام، وصون حقوق المواطنين، وتحقيق الانضباط داخل المواقف.

