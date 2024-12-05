الأسود يليق بها.. زينة بإطلالة ناعمة في البحر الأحمر السينمائي

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة زينة في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة ناعمة.

أطلت زينة بفستان أنيق باللون الأسود مزينا بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.