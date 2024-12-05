بفتحة ساق جريئة.. مي عمر بفستان "حورية البحر" في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

بفستان من الريش.. نور الغندور تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أميرة حلمي:

تألقت مي عمر في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة بفستان master piece من تصميم دار الأزياء اللبنانية طوني ورد.

الفستان طويل بقصة حورية البحر (Mermaid Style) مع شق جانبي جريء يبرز رشاقتها.

الجزء العلوي من الفستان مزين بتطريزات باللون الفضي اللامع، مع تصميم ثلاثي الأبعاد للأكتاف يشبه أجنحة من الريش تضيف لمسة درامية للإطلالة.

أما الذيل الطويل المصنوع من قماش الشيفون الناعم بلون متدرج بين الأبيض والعاجي، فقد أضفى إحساسًا بالانسيابية والفخامة.

اكتملت الإطلالة بمكياج ناعم يركز على العيون وأقراط متدلية وسوار ماسي من bvlgari، مع تسريحة شعر انسيابية بسيطة.