رُزم فلوس في شنطة.. نُقطة مليون جنيه لعريس بالمنيا تثير الجدل- فيديو وصور

كتب : جمال محمد

02:04 م 09/04/2026
    نقطة مليون جنيه بالمنيا
    تحية من كوكب أخر.. ضيف يشعل الفرح بنقوط مليون جنيه داخل زفاف في بني مزار بالمنيا _فرح _صف
    نقطة مليون جنيه بالمنيا ٢
    نقطة مليون جنيه
    نقطة مليون جنيه في زفاف بالمنيا

أثار مقطع فيديو متداول حالة من الجدل الواسع بين أهالي محافظة المنيا، بعد ظهور شخص يقدّم "نقطة عريس" خلال حفل زفاف بمركز بني مزار بقيمة وصلت إلى مليون جنيه، في واقعة وصفها البعض بغير المعتادة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وانتشر الفيديو بشكل كبير عبر منصة فيسبوك، حيث ظهر أحد الأشخاص وهو يعلن عن تقديم مبلغ مالي ضخم للعريس، ما أثار حالة من الدهشة بين الحضور، وتفاعلًا لافتًا من المستخدمين عبر مواقع التواصل.

انتقادات بسبب المبالغة

وأثارت الواقعة موجة من الانتقادات، إذ اعتبر كثير من المتابعين أن هذا التصرف يمثل مبالغة غير مبررة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها العديد من الأسر، لا سيما في قرى الصعيد، مطالبين بضرورة مراعاة الأوضاع العامة وعدم التفاخر بمثل هذه الأرقام الكبيرة.

دعوات للتحقيق

في المقابل، طالب آخرون بضرورة تدخل الجهات المعنية لفحص الواقعة، والتحري عن مصدر هذه الأموال، للتأكد من مشروعيتها، مؤكدين أهمية فرض الرقابة على مثل هذه التصرفات التي قد تثير الشكوك بين المواطنين.

المنيا بني مزار نقطة عريس حفل زفاف نقطة المليون جنيه

