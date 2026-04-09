أثار مقطع فيديو متداول حالة من الجدل الواسع بين أهالي محافظة المنيا، بعد ظهور شخص يقدّم "نقطة عريس" خلال حفل زفاف بمركز بني مزار بقيمة وصلت إلى مليون جنيه، في واقعة وصفها البعض بغير المعتادة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وانتشر الفيديو بشكل كبير عبر منصة فيسبوك، حيث ظهر أحد الأشخاص وهو يعلن عن تقديم مبلغ مالي ضخم للعريس، ما أثار حالة من الدهشة بين الحضور، وتفاعلًا لافتًا من المستخدمين عبر مواقع التواصل.

انتقادات بسبب المبالغة

وأثارت الواقعة موجة من الانتقادات، إذ اعتبر كثير من المتابعين أن هذا التصرف يمثل مبالغة غير مبررة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها العديد من الأسر، لا سيما في قرى الصعيد، مطالبين بضرورة مراعاة الأوضاع العامة وعدم التفاخر بمثل هذه الأرقام الكبيرة.

دعوات للتحقيق

في المقابل، طالب آخرون بضرورة تدخل الجهات المعنية لفحص الواقعة، والتحري عن مصدر هذه الأموال، للتأكد من مشروعيتها، مؤكدين أهمية فرض الرقابة على مثل هذه التصرفات التي قد تثير الشكوك بين المواطنين.