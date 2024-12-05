بإطلالة ساحرة.. صبا مبارك تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة صبا مبارك خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بإطلالة ساحرة.

وتألقت صبا مبارك بفستان طويل باللونين الأسود، والأصفر الكناري، ونسقت معه مجموعة مميزة من المجوهرات مكونة من كوليه فضي، وحلق وخاتم، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها مرفوعا لأعلى.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.