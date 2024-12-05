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فستان غريب.. ريا أبي راشد بإطلالة جذابة في افتتاح البحر الأحمر السينمائي

08:12 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فستان غريب.. ريا أبي راشد بإطلالة جذابة في افتتاح البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 3 صورة
    فستان غريب.. ريا أبي راشد بإطلالة جذابة في افتتاح البحر الأحمر السينمائي
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كتبت- شيماء مرسي

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بإطلالة أنيقة.

وارتدت "ريا" فستانا طويلا باللون الأحمر بأكمام واسعة، ويتميز بوجود كشكشات من أسفل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

ريا أبي راشد اطلالة ريا أبي راشد مهرجان البحر الاحمر
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