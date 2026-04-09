يُعتبر فقدان الهاتف المحمول أو سرقته من الأمور المزعجة لأي شخص، بسبب ما يحتوية من معلومات وبيانات شخصية، ومع التطور الرقمي الذي تشهده الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والنيابة العامة، بات هناك مجموعة من الآليات والخطوات التي يمكن اتباعها في محاولة لاستعادة الهواتف المفقودة.

وخلال الفترة الماضية، أُضيفت خدمة إلكترونية جديدة تُمكنك من تتبع هاتفك المفقود بسهولة من خلال منظومة النيابة العامة، في خطوة مهمة لتعزيز الأمان واسترجاع الأجهزة المفقودة بشكل أسرع.

وتأتي الخدمة الجديدة في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، إذ أطلقت النيابة العامة خدمة تتبع الهواتف المحمولة المفقودة.

الهدف من خدمة تتبع الهواتف المفقودة

وتهدف الخدمة إلى تمكين المستخدمين من تسجيل بيانات هواتفهم المفقودة عبر منظومة النيابة العامة، بما يساعد الجهات المختصة في تتبع الأجهزة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات وتحقيق العدالة الناجزة.

آليات تتبع الهواتف المسروقة

في البداية على الشخص المتضرر التوجه إلى أقرب قسم شرطة يقع في دائرته مكان السرقة وتحرير محضر "فقد" في حالة عدم معرفة السارق، لسرعة تحويله إلى مباحث التليفونات، أما إذا كان السارق معروفا فيتم تحرير محضر "سرقة".

وبمجرد تحرير المحضر، يأخذ مسارا قانونيا دقيقا حيث يعرض المحضر على النيابة العامة التي تطلب استعلاما من شركات المحمول.

التتبع الرقمي وخدمات النيابة العامة

وتيسيرًا على المواطنين، أتاحت النيابة العامة خدمة تتبع الهواتف المفقودة إلكترونيا عبر خطوات بسيطة:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة الرسمي.

- اختيار أيقونة "تتبع الهواتف المفقودة".

- تسجيل الدخول عبر حسابك في منصة مصر الرقمية.

- ستظهر لك تفاصيل المحضر وحالته وما إذا كان قد تم تحديد موقع الهاتف أم لا.

