خطفت الأنظار.. يسرا تتألق في بإطلالة لامعة في مهرجان البحر الأحمر

بفستان من الريش.. نور الغندور تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة يسرا في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة جذابة.

وأطلت "يسرا" بفستان طويل باللون الموف الداكن مزينا بالتطريزات اللامعة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الأكتاف.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.