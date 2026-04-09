أدانت الإمارات بـ "أشد العبارات" الهجمات التي شنتها إسرائيل على مناطق عدة في لبنان، معربة عن قلقها من استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.



ودعت وزارة الخارجية الإماراتية ، في بيان صحفي ، إلى "ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الهجمات لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية".



‎وشددت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة "الحرجة" التي يمر بها لبنان، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.



‎كما أكدت الوزارة على موقف الإمارات الثابت في رفض العنف والتصعيد والفعل وردود الفعل غير المحسوبة، دون أدنى اعتبار للقوانين التي تحكم علاقات الدول وسيادتها، والتي تُعقّد الموقف وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار، مشددة على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيدا عن لغة المواجهة والتصعيد.