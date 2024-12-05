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شيرين رضا بفستان جريء في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

08:51 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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نورهان ربيع

تألقت الفنانة شيرين رضا بإطلالة مختلفة وجريئة خطفت الأنظار خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقام في السعودية.

وارتدت رضا فستانا جريئا باللون الأسود بقصة الكاب عاري الصدر والذراعين، ذو تصميم ضيق من الأعلى وواسع من الأسفل، وأضافت لإطلالتها حقيبة صغيرة باللون الأسود، ومعها بعض المجوهرات الناعمة التي جعلتها أكثر أناقة .

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

شيرين رضا اطلالة شيرين رضا مهرجان البحر الاحمر
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