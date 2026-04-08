ظهرت الفنانة عبير صبري، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبرحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما سر اختيار البليزر الأسود في الإطلالة؟

اختارت بليزر أسود بقصة محددة عند الخصر مع حزام رفيع، ما أبرز قوامها وأضاف لمسة أنيقة وعصرية.

ونسقت معه جيب طويل مصنوعا من خامة الدانتيل الشفاف منحت الإطلالة طابعا جريئا ومُلفتا.

كيف أكملت المجوهرات والمكياج اللوك؟

اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود يتناسب مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من قلادة، وخاتم وحلق أضافت لمسة فخامة ناعمة

ماذا يرمز اللون الأسود في عالم الموضة؟

يشير اللون الأسود في عالم الموضة إلى الأناقة والبساطة، ويمنح مظهرا متوازنا وفخما، كما يساعد في إبراز القوام بشكل طبيعي، ما يجعله خيارا مثاليا للإطلالات الكلاسيكية والجذابة، وفقا لموقع "typeform".

