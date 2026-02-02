"تريدلاين" تخفض أسعار هواتف iPhone 17 في السوق المصري
كتب : دينا خالد
خفضت سلسلة متاجر تريدلاين، الموزع الرسمي لأجهزة أبل في مصر، أسعار هواتف iPhone 17 رسميًا، جاء ذلك في استجابة سريعة من الشركة لرغبة المستهلكين داخل السوق المصري.
وشمل التخفيض موديلات iPhone 17 pro max و iPhone 17 pro و iPhone air، وجاءت الأسعار الجديدة بعد التخفيض كالتالي:
iPhone 17 Pro Max 256GB L.E 87,777
iPhone 17 Pro Max 512GB
L.E 107,700
iPhone 17 Pro Max 1TB
L.E 119900
iPhone 17 Pro Max 2TB.
LE 149900
Phone Air 256GB L.E 69,900
iPhone Air 512GB L.E 89,900
iPhone Air 1TB L.E 99,900
iPhone 17 Pro 256GB L.E 83,333
iPhone 17 Pro 512GB L.E 99,900
iPhone 17 Pro 1TB L.E 115,500
وقال محمد مدحت، العضو المنتدب لشركة تريدلاين، إن الشركة قررت الاستجابة للمطالب التي انتشرت في الأيام الأخيرة التي تطالب بخفض الأسعار، وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية داخل منظومة الهواتف داخل مصر.
وأضاف مدحت، أن خطوة تخفيض الأسعار جاءت كجزء من مسؤوليتنا تجاه المجتمع المصري خاصة الذين يرغبون في اقتناء أحدث موديلات هواتف آيفون.