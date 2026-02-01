أبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي ببطارية ضخمة.. تفاصيل

تستعد شركة أبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي بخطوة لافتة، إذ تشير تسريبات حديثة إلى أن أول آيفون قابل للطي سيحمل أكبر بطارية في تاريخ هواتف الشركة.

وبحسب منشور على منصة “ويبو” الصينية، نقل المسرب المعروف Instant Digital، فإن هاتف آيفون فولد المتوقع الكشف عنه لاحقا هذا العام إلى جانب سلسلة آيفون 18 برو وآيفون إير 2 سيأتي ببطارية بسعة 5500 مللي أمبير/ساعة.

وللمقارنة، فإن أكبر بطارية حاليا في آيفون توجد في آيفون 17 برو ماكس بسعة 4823 مللي أمبير/ساعة، بحسب تقرير نشره موقع “PhoneArena”.

منافسة محتدمة في سوق الهواتف القابلة للطي

إذا صحت التسريبات، سيتفوق آيفون فولد على أبرز منافسيه من الهواتف القابلة للطي بنمط “الكتاب”، مثل Galaxy Z Fold 7 من سامسونج ببطارية 4400 مللي أمبير، وPixel 10 Pro Fold من جوجل بسعة 5015 مللي أمبير.

لكن المنافسة قد تتزايد قبل إطلاق آيفون القابل للطي المتوقع في سبتمبر، إذ تشير تكهنات إلى أن Galaxy Z Fold 8 قد يحصل على ترقية في سعة البطارية لتصل إلى 5000 مللي أمبير، بينما يتوقع أن تطلق جوجل هاتف Pixel 11 Pro Fold ببطارية تتراوح بين 5100 و6000 مللي أمبير، ما قد يمنحه أفضلية واضحة.

تقنيات جديدة تسمح ببطاريات أكبر

ويعزى هذا التطور إلى اعتماد تقنية السيليكون-كربون (Si/C)، التي تسمح بسعات أكبر ضمن نفس الحجم، وهو ما تستفيد منه الهواتف القابلة للطي الحديثة.

ويذكر أن هاتف Vivo X Fold 5 5G يحمل حاليا الرقم القياسي لأكبر بطارية في هذه الفئة بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة.

مواصفات متوقعة لأول آيفون فولد

تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بمواصفات متقدمة تشمل شاشة داخلية بقياس 7.8 بوصة من دون ثنية مرئية وشاشة خارجية بقياس 5.5 بوصة وسمك 9 ملم عند الإغلاق و4.5 ملم عند الفتح

وبحسب التصريحات فأن الهاتف سيأتي بأربع كاميرات واحدة في الشاشة الخارجية، واثنتان في الخلف، وواحدة داخلية ودعم Touch ID مدمج في زر التشغيل ومعالج A20 Pro من تصنيع TSMC بدقة 2 نانومتر وذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت.

أغلى آيفون في التاريخ

وبسعر متوقع يتراوح بين 2000 و2500 دولار، من المرجح أن يصبح آيفون فولد أغلى هاتف في تاريخ أبل، في خطوة تعكس رهان الشركة الكبير على سوق الهواتف القابلة للطي ومنافستها المباشرة لكبار اللاعبين في القطاع.