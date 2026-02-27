ما هي ميزة كشف الاحتيال الجديدة في Galaxy S26؟

كشفت سامسونج عن سلسلة Galaxy S26 خلال حدث Galaxy Unpacked، مع تركيز واضح على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها ميزة اكتشاف الاحتيال التي تصل للمرة الأولى إلى هواتف جالاكسي بعد أن كانت مقتصرة على أجهزة بيكسل.

كشف مبكر لمحاولات النصب

تعتمد الميزة الجديدة على الذكاء الاصطناعي المدمج داخل الجهاز لتحليل المكالمات والرسائل الواردة، ورصد الأنماط المرتبطة بعمليات الاحتيال، وهي خاصية اشتهرت بها هواتف بيكسل التابعة لشركة جوجل.

وبحسب تقرير نشره موقع PhoneArena، يتلقى المستخدم تنبيهات فورية صوتية واهتزازية عند الاشتباه بمحاولة نصب، قبل اتخاذ أي إجراء قد يعرضه لخسائر مالية أو تسريب بيانات حساسة.

دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية

وعلى خلاف المتوقع، لا يحتاج مستخدمو Galaxy S26 إلى تثبيت تطبيق Google Phone، إذ تعمل الميزة مباشرة عبر تطبيق الاتصال الافتراضي في هواتف سامسونج، إذ تكون الخاصية معطلة افتراضيا، ما يتطلب تفعيلها يدويا من إعدادات تطبيق الهاتف.

تحليل محلي لحماية الخصوصية

وأكدت جوجل أن تحليل المكالمات والرسائل يتم محلياً على الجهاز نفسه، من دون رفع المحتوى إلى السحابة، حفاظا على خصوصية المستخدمين، كما يقتصر الفحص على الأرقام غير المعروفة فقط.

خسائر عالمية بمستويات قياسية

يأتي إطلاق الميزة في ظل تصاعد جرائم الاحتيال الرقمي عالميا، إذ وفقا لبيانات التحالف العالمي لمكافحة الاحتيال، تجاوزت الخسائر الناتجة عن عمليات النصب عبر المكالمات والرسائل خلال عام 2024 حاجز تريليون دولار، ما يجعل حلول الحماية الذكية ضرورة ملحة.

توفر محدود في المرحلة الأولى

وتتوفر ميزة اكتشاف الاحتيال في سلسلة Galaxy S26 حاليا باللغة الإنجليزية فقط، ومحصورة في الولايات المتحدة، بينما في المقابل، تدعم هواتف بيكسل الميزة في أسواق أخرى مثل أستراليا والهند والمملكة المتحدة، ما يفتح الباب أمام توسيع نطاقها لاحقاً لمستخدمي سامسونج في دول إضافية.