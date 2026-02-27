10 صور لهاتف Galaxy S26 Ultra الجديد من سامسونج

تسريبات عن ميزة خصوصية جديدة في Galaxy S26 Ultra

كشفت شركة سامسونج عن هاتفها الجديد Galaxy S26 Ultra الذي تصفه الشركة بأنه الأقوى في عالم الهواتف لعام 2026 مع تركيز واضح على الأداء والكاميرا والذكاء الاصطناعي إلى جانب ميزة حصرية قد تغير قواعد المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

شاشة خصوصية تعمل على مستوى البكسل

وتأتي الميزة الأبرز في الهاتف هي شاشة الخصوصية المدمجة الأولى عالميا من نوعها داخل هاتف ذكي تعمل التقنية على مستوى البكسل وتقصر زاوية الرؤية الجانبية تلقائيا لإخفاء محتوى التطبيقات والإشعارات التي يحددها المستخدم ما يحمي البيانات الحساسة مثل تطبيقات البنوك أو المحادثات الخاصة.

توفر شاشة Galaxy S26 Ultra وضعين الخصوصية القياسية والخصوصية القصوى مع تأثير طفيف على التباين وجودة الصورة.

وتستمر الشاشة في الاعتماد على Dynamic AMOLED بحجم 6.9 بوصة بدقة QHD+ 3120×1440 بكسل وكثافة 500 بكسل لكل بوصة مع معدل تحديث متغير بين 1 و120 هرتز كما يستمر دعم قلم S Pen لعشاق الإنتاجية.

تصميم أنحف ووزن أخف

يحافظ الهاتف على لغة التصميم المنحنية للجيل السابق مع تقليل السمك إلى 7.9 ملم مقارنة بـ8.2 ملم في Galaxy S25 Ultra ويزن 214 جراما أي أخف من آيفون 17 برو ماكس الذي يزن 233 جراما مما يمنحه راحة أفضل للاستخدام الطويل.

ويتوافر الهاتف بستة ألوان بينها أربعة قياسية البنفسجي الكوبالت الأزرق السماوي الأسود والأبيض ولونان حصريان عبر الإنترنت الفضي الظلي والوردي الذهبي.

يحافظ الهاتف على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة أوسع f/1.4 لتحسين التصوير الليلي ويضم تقريب بصري 3x بدقة 10 ميجابكسل وتقريب بصري 5x بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ويدعم تصوير 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية مع تنسيق Advanced Professional Video وتقنيات تثبيت تعتمد على بيانات الجيروسكوب في الوقت الفعلي.

ويقدم الهاتف أدوات ذكاء اصطناعي مثل Photo Assist لتحرير الصور وإضافة أو إزالة عناصر وAudio Eraser لإزالة الضوضاء من الفيديو وCreative Studio لتحويل الصور إلى ملصقات وخلفيات.

أداء Snapdragon 8 Elite Gen 5

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع خيارات ذاكرة 12 أو 16 جيجابايت وسعات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت كما تم إعادة تصميم نظام التبريد مع تحسين تشتيت الحرارة بنسبة 20% لتعزيز الأداء تحت الضغط.

بطارية ثابتة وشحن أسرع

تستمر البطارية بسعة 5000 مللي أمبير لكنها تدعم شحنا أسرع يصل إلى 75% خلال نحو 30 دقيقة تحسن ملحوظ مقارنة بالجيل السابق.

ذكاء اصطناعي مدمج في كل التفاصيل

يقدم الهاتف باقة ميزات AI تشمل محلل لقطات الشاشة وNow Brief وNow Bar لاقتراحات سياقية وCall Screening لفلترة المكالمات وألبوم خاص للصور المقفلة وتحسينات أمنية تشمل تشفير معزز وحماية ما بعد الحوسبة الكمية.

وتدعم ميزة Circle to Search تحليل الأزياء دفعة واحدة فيما يوفر المساعد بيكسبي تحكما بالأوامر الطبيعية واقتراحات فورية.