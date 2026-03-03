قائمة الهواتف المحرومة من تحديثات نظام التشغيل في 2026

يشهد عام 2026 خروج قائمة طويلة من الهواتف من دائرة الدعم، في وقت يتجه فيه كثير من المستخدمين إلى الاحتفاظ بأجهزتهم لفترات أطول مع تباطؤ وتيرة الترقية عالميا.

وبحسب تقرير موقع SlashGear، فإن توقف الدعم الرسمي سواء تحديثات النظام أو التصحيحات الأمنية يضع بيانات المستخدمين أمام مخاطر متزايدة، إذ إن الأجهزة التي لا تتلقى تحديثات أمنية تصبح أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية واستغلال الثغرات.

هواتف سامسونج الرائدة

أنهت سلسلة Samsung Galaxy S21، التي طرحتها Samsung في 2021، دورة التحديثات الخاصة بها بالكامل مع بداية 2026، بعدما حصلت على أربع سنوات من تحديثات النظام وفق سياسة الشركة آنذاك، قبل أن ترفع لاحقا مدة الدعم في الإصدارات الأحدث إلى سبع سنوات.

ويستثنى من ذلك إصدار Samsung Galaxy S21 FE الصادر في 2022، والذي لا يزال يحظى بفترة دعم أطول نسبيا.

وتقترب الهواتف القابلة للطي Samsung Galaxy Z Fold 3 وSamsung Galaxy Z Flip 3 من نهاية الدعم، بعد انتقالها إلى جدول التحديثات الأمنية الفصلية، ومن المتوقع حذفها نهائيا من قائمة التحديثات بحلول أغسطس 2026.

وخرجت سلسلة Samsung Galaxy Note 20 رسميا من دائرة التحديثات في أواخر 2025، ومع توقف التصحيحات الأمنية ينصح مالكوها بالتفكير في الترقية، خاصة بعد إيقاف خط "Note" لصالح فئة Galaxy S Ultra.

الفئات المتوسطة والاقتصادية

عدد كبير من هواتف "سامسونج" المتوسطة والاقتصادية الصادرة بين 2021 و2022 بما يشمل سلاسل A وM وF انتهى دعمها، إذ توقف بعضها عند أندرويد 13، فيما حصلت نماذج محدودة على أندرويد 14، لكنها جميعا تقريبا خرجت من جدول التحديثات الأمنية في 2026.

هواتف آيفون

دخل iPhone SE من Apple مرحلة "Obsolete"، ما يعني توقف التحديثات والإصلاحات بالكامل، إذ وفق تصنيف الشركة، تمر الأجهزة بثلاث مراحل الأولى مدعومة، قديمة (Vintage)، ثم متقادمة (Obsolete)، ومع الوصول إلى المرحلة الأخيرة يتوقف الدعم نهائيا.

وانتقلت أجهزة مثل iPhone 8 وiPhone XS وiPhone 11 Pro إلى فئة “Vintage”، ما يعني توفر إصلاحات محدودة وربما تحديثات أمنية نادرة، بينما انتهى الدعم الكامل فعليًا.

جوجل وموتورولا وون بلس

تكمل هواتف Google Pixel 6 من Google خمس سنوات دعم في أكتوبر 2026، وهو الحد الأقصى الذي تعهدت به الشركة عند الإطلاق، في حين يحصل Pixel 6a على فترة إضافية تقارب عاما بحكم طرحه في 2022.

وفقد عدد من هواتف Motorola الصادرة بين 2022 و2024 الدعم أو سيفقده خلال 2026، لا سيما من فئات Moto G وEdge وRazr، مع توصية بالتحقق من صفحة الدعم الرسمية لكل طراز.

أما سلسلة OnePlus 9 فقد خرجت من الدعم نهائيا، بينما حصل OnePlus 10 Pro على تحديث إضافي حتى أندرويد 16، على أن تستمر التحديثات الأمنية حتى عام 2027 تقريبا.

جميع هواتف LG

بعد انسحاب LG من سوق الهواتف في 2021، واصلت الشركة دعم أجهزتها لبضع سنوات قبل أن توقف التحديثات نهائيا في 2025، ما يعني أن أي هاتف من علامتها لا يتلقى حاليا دعما رسميا.

ويخلص التقرير إلى أن الاستمرار في استخدام هاتف غير مدعوم خصوصا في المعاملات المصرفية أو تخزين البيانات الحساسة ينطوي على مخاطر مرتفعة، ما يجعل الترقية خيارا ضروريا لحماية البيانات، وليس مجرد رفاهية للحصول على مزايا جديدة.