مواصفات وأسعار هاتف iPhone 17e الاقتصادي من أبل

أعلنت Apple، عن إطلاق هاتفها الاقتصادي iPhone 17e بسعر يبدأ من 599 دولارا، مع مضاعفة سعة التخزين الأساسية إلى 256 جيجابايت، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسيتها والحفاظ على حصتها في سوق الهواتف الذكية العالمي.

هاتف iPhone 17e

ويعتمد الهاتف على شريحة A19 الأحدث من الشركة، والمصنعة بتقنية 3 نانومتر، ما يمثل قفزة ملحوظة في الأداء ضمن الفئة الاقتصادية.

وزودت أبل الجهاز بمودم C1X الجديد، الذي تؤكد الشركة أنه يوفر سرعات اتصال خلوية أعلى مع كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، وفقا لما نقلته Reuters.

وللمرة الأولى في سلسلة "e"، يدعم الهاتف تقنية MagSafe، ما يتيح استخدام منظومة الشحن والملحقات المغناطيسية الخاصة بـ"أبل"، مع سرعات شحن لاسلكي تصل إلى 15 واط، مقارنة بتقنية Qi الأبطأ في الإصدار السابق.

ومن المقرر إتاحة الطلب المسبق على الهاتف في أكثر من 70 دولة الأربعاء على أن يبدأ طرحه رسميا في الأسواق في 11 مارس.

ويرى محللون أن زيادة سعة التخزين بالسعر الابتدائي نفسه تمثل خفضا فعليا في التكلفة على المستهلك، إذ كان يتعين سابقا دفع مبلغ إضافي للحصول على السعة الأعلى.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسعار شرائح الذاكرة ارتفاعا مدفوعا بنقص عالمي في الإمدادات، ما يشير إلى استعداد الشركة لتحمل جزء من ضغوط تكلفة المكونات لتعزيز جاذبية طرازها الاقتصادي.

وفي سياق متصل، كشفت "أبل" أيضا عن نسخة معاد تصميمها من جهاز iPad Air مزودة بشريحة M4 الجديدة، حيث يبدأ سعر الطراز بقياس 11 بوصة من 599 دولارا، بينما يبدأ سعر النسخة الأكبر بقياس 13 بوصة من 799 دولارا.