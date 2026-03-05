تصدر الهاتف القابل للطي المرتقب من أبل نتائج استطلاع للرأي حول أكثر الهواتف القابلة للطي إثارة للاهتمام خلال العام الجاري، رغم عدم الكشف الرسمي عنه حتى الآن أو عرض نموذج أولي عامل للجهاز.

وبحسب تقرير نشره موقع PhoneArena، أبدى نحو 52% من المشاركين اهتمامهم بالهاتف القابل للطي من أبل، معتبرين إياه الجهاز الأكثر ترقبا مقارنة بالإصدارات المنتظرة في الفئة نفسها، ما يعكس حجم التوقعات المرتبطة بدخول الشركة هذا القطاع بعد سنوات من التكهنات.

ورغم أن الجهاز لا يزال في مراحل الإنتاج الأولية، فإن التسريبات المتعلقة بمواصفاته التقنية وسعره المحتمل أسهمت في تعزيز حالة الترقب، مدفوعة بقوة العلامة التجارية للشركة وقدرتها على جذب الاهتمام حتى قبل الإعلان الرسمي عن منتجاتها.

وجاء هاتف Galaxy Z Fold 8 المرتقب من سامسونج في المرتبة الثانية بنسبة تقارب 22% من الأصوات، مواصلا حضور السلسلة ضمن الخيارات الأكثر شعبية في سوق الهواتف القابلة للطي، في ظل استمرار الشركة في تطوير تقنيات الشاشات المرنة وتعزيز متانتها.

في المقابل، أشار نحو 21% من المشاركين إلى عدم اهتمامهم بالهواتف القابلة للطي بشكل عام، ما يعكس استمرار تحفظ شريحة من المستخدمين تجاه هذه الفئة التي لا تزال محدودة الانتشار مقارنة بالهواتف التقليدية.

كما أبدى أقل من 6% اهتمامهم بأجهزة أخرى مرتقبة من شركات منافسة، من بينها هاتف Honor Magic V6، ما يبرز الفارق الواضح في مستوى الترقب بين مختلف العلامات التجارية.

ويرى مراقبون أن تصدر هاتف "أبل" للاستطلاع يعكس قوة حضور الشركة في سوق الهواتف الذكية، غير أن بعضهم يحذر من أن الجيل الأول من الجهاز قد يواجه تحديات تقنية، خاصة في ظل سعي المنافسين إلى تقديم ابتكارات مثل الشاشات القابلة للطي منخفضة التجاعيد.

ويحمل الإطلاق المرتقب للجهاز توقعات مرتفعة، إذ ينتظر أن تركز "أبل" على تقديم تجربة استخدام مستقرة وخالية من المشكلات، بالتوازي مع تقارير تشير إلى أن تحديثات نظام iOS المقبلة قد تعطي أولوية لتحسين الأداء والاستقرار، بدلا من إدخال تغييرات تصميمية واسعة، في إطار تعزيز جودة التجربة على أجهزتها المستقبلية.