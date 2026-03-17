أدرجت شركة Apple هاتفي iPhone 4 وiPhone 5 ضمن قائمة "المنتجات القديمة"، في خطوة تعني انتهاء الدعم الرسمي لهما من حيث الصيانة وتوفير قطع الغيار.

وبحسب ما أورده موقع MacRumors المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فقد جرى نقل الهاتفين يوم الاثنين من قائمة "المنتجات العتيقة" إلى "المنتجات القديمة"، وهي المرحلة التي تتوقف فيها الشركة عن تقديم أي خدمات إصلاح رسمية.

وتعتمد Apple نظاما تدريجيا في تصنيف أجهزتها، إذ تدرج المنتجات في قائمة "العتيقة" بعد مرور خمس سنوات على توقف بيعها، قبل أن تنتقل إلى قائمة "القديمة" بعد سبع سنوات، سواء عبر متاجرها أو موزعيها المعتمدين.

ويعني هذا التصنيف الجديد أن الهاتفين لن يحصلا على أي دعم تقني أو قطع غيار أصلية من الشركة، في حين كانت الأجهزة المصنفة "عتيقة" قد تحصل على خدمات إصلاح محدودة وفقًا لتوافر المكونات.

وكان هاتف iPhone 4 بسعة 8 جيجابايت قد طرح في عام 2011، قبل أن يتوقف بيعه في 2013، وظل مدرجا ضمن قائمة "العتيقة" لفترة أطول مقارنة بباقي الإصدارات، حتى التحديث الأخير.

أما iPhone 5، الذي أطلق في 2012 وتوقف إنتاجه في العام التالي، فقد دخل قائمة "العتيقة" في 2018، ويعد أول هاتف من الشركة يأتي بمنفذ "لايتنينغ"، كما تصدر مبيعات الهواتف الذكية عالميًا لفترة عقب إطلاقه.

ورغم خروج الهاتفين من مظلة الدعم الرسمي، قد تظل هناك إمكانية لإصلاحهما عبر مراكز صيانة خارجية، إلا أن توفر قطع الغيار الأصلية يظل غير مضمون.