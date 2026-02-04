سامسونج توقف الدعم عن ثلاثة من هواتفها الرائدة.. تفاصيل

كشفت أحدث قوائم التحديثات الأمنية المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة سامسونج عن انتهاء الدعم البرمجي المنتظم لهواتف سلسلة "Galaxy S21"، بعد خروجها رسميا من جداول التحديثات الشهرية والفصلية الخاصة بالشركة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت توفر فيه سامسونج دعما برمجيا يمتد إلى سبع سنوات لهواتفها الرائدة من سلسلة "Galaxy S"، إلا أن هذا الالتزام بدأ تطبيقه اعتبارا من سلسلة "Galaxy S24" فقط، دون أن يشمل الإصدارات الأقدم.

غياب "Galaxy S21" عن جداول التحديثات

ووفقا لقوائم التحديثات الأمنية، لم تعد هواتف "Galaxy S21" و"Galaxy S21 Plus" و"Galaxy S21 Ultra" مدرجة ضمن أي من جداول التحديثات الدورية، سواء الشهرية أو الفصلية، بحسب تقرير نشره موقع "SamMobile" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ماذا يعني ذلك للمستخدمين؟

ويعني هذا القرار أن هواتف السلسلة لن تتلقى بعد الآن تحديثات منتظمة لنظام التشغيل أو تصحيحات الأمان، ومع ذلك، قد تطلق سامسونج تحديثا استثنائيا في حال اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة، وهو ما يعد إجراء معتادا في مثل هذه الحالات.

ويتوافق توقيت إنهاء الدعم مع السياسة التي أعلنتها سامسونج عند إطلاق السلسلة، إذ طرحت هواتف "Galaxy S21" في عام 2021، وحصلت على التحديثات الأربعة الرئيسية لنظام أندرويد كما وعدت الشركة، كان آخرها تحديث أندرويد 15 مع واجهة المستخدم "One UI 7" خلال النصف الأول من عام 2025.

وكانت هواتف "Galaxy S21" قد تلقت آخر تحديث أمني قياسي في أواخر العام الماضي، ما يجعل خروجها من برنامج التحديثات المنتظمة خطوة متوقعة ضمن دورة الدعم المعتادة لأجهزة سامسونج الرائدة.