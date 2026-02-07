إعلان

أبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي آيفون 17e خلال أيام.. أبرز المميزات

كتب : محمود عبدالرحمن

12:45 م 07/02/2026

الهاتف الاقتصادي آيفون 17e

كشف موقع Macwelt، النسخة الألمانية من “Macworld”، عن احتمالية إطلاق شركة أبل لهاتف آيفون 17e الاقتصادي قريبا، حيث تشير التوقعات إلى طرحه في الأسواق يوم 19 فبراير، بعد عام كامل من إصدار آيفون 16e.

وبحسب تقارير أن موعد الإطلاق قد يبدو غير معتاد، إذ نادرا ما تعلن أبل عن أجهزتها يوم الخميس، ويفضل عادة اختيار أيام الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء.

ورغم تحفظ أبل على مشاركة تفاصيل مواعيد الإطلاق مع مصنعي الملحقات، يرى الخبراء أن الهاتف من المرجح أن يطرح خلال شهر فبراير الجاري استنادا إلى جدول الشركة المعتاد للعام الماضي.

ويتوقع أن يأتي آيفون 17e بالعديد من التحسينات التقنية، أبرزها دعم الشحن اللاسلكي عبر MagSafe، إضافة إلى شريحة A19 وأحدث مودم من أبل باسم C1X، الذي يوفر سرعات تصل إلى ضعف سرعة مودم “C1” في آيفون 16e.

وبحسب التقارير يتوقع أن يدعم الهاتف الاتصال عبر الواي فاي والبلوتوث وتقنية Thread بفضل شريحة الشبكة N1 من أبل.

ومن الناحية التصميمية، من المتوقع أن يحتفظ الهاتف بالشكل الحالي، بما في ذلك الاقتطاع في الشاشة للكاميرا الأمامية بدلا من الجزيرة الديناميكية، مع الحفاظ على كاميرا خلفية واحدة فقط.

