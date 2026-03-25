معلومات عن هاتف "Galaxy A57" الجديد من سامسونج

كتب : محمود عبدالرحمن

06:27 م 25/03/2026

هاتف Galaxy A57

تستعد سامسونج للإعلان رسميا عن هاتفها الجديد Galaxy A57 ، وذلك بعد الأداء القوي الذي حققه الإصدار السابق Galaxy A56 في سوق الهواتف المتوسطة.

وتشير تقارير إلى أن الشركة تسعى هذا العام إلى تقديم نقلة نوعية حقيقية، عبر تحسينات داخلية واسعة تستهدف تقليل الفجوة بين الهواتف المتوسطة ونظيراتها الرائدة، بدلا من الاكتفاء بتغييرات شكلية محدودة.

ومن المنتظر الكشف عن الهاتف في الهند، مع فتح باب الطلب المسبق فورًا في عدة أسواق عالمية، من بينها أوروبا وباكستان.

أداء أقوى ومعالج جديد

يعتمد الهاتف على معالج Exynos 1680 بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع توقعات بطفرة ملحوظة في أداء الرسوميات، ما يمنح المستخدمين تجربة ألعاب أكثر سلاسة داخل هذه الفئة.

شحن أسرع وتصميم أنحف

يحصل Galaxy A57 على دعم للشحن السريع بقدرة 45 واط، بما يسمح بشحن نحو 65% من البطارية خلال 30 دقيقة تقريبًا، وهي سرعة تقترب من بعض الهواتف الرائدة، بينما يأتي الهاتف بتصميم نحيف بسُمك يبلغ 6.9 ملم، ليعد من أنحف إصدارات سامسونج في الفئة المتوسطة.

شاشة أكثر سطوعا

يتميز الهاتف بشاشة قياس 6.6 بوصة، مع سطوع يصل إلى 1900 شمعة/م²، ما يضمن وضوح الرؤية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

وأجرت الشركة تحسينات على تصميم أزرار الطاقة والصوت عبر ما يُعرف بـ “Key Island”، لتوفير تجربة استخدام أكثر راحة وسلاسة.

تطويرات ملحوظة في الكاميرا

رغم الحفاظ على دقة 50 ميجابكسل، يعتمد الهاتف على مستشعر Sony IMX906، ما يعزز جودة التصوير في الإضاءة المنخفضة ويوفر نطاقا ديناميكيا أفضل، إذ تشير التوقعات إلى تزويد بعض الأسواق بكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، مقارنة بالمستشعرات الأقل في الإصدارات السابقة.

نظام حديث وذكاء اصطناعي

يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة One UI 8.5، والتي تقدم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، مثل البحث الدائري والتصوير البطيء الفوري.

دعم طويل ومقاومة للماء

توفر سامسونج دعما ممتدا يصل إلى 6 سنوات من التحديثات الأمنية ونظام التشغيل، ما يضمن استمرارية أداء الجهاز لفترة طويلة.

ويأتي الهاتف بمعيار مقاومة الماء والغبار IP68، ما يسمح له بتحمل الغمر في الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

Galaxy A57 هواتف الفئة المتوسطة معالج Exynos مواصفات Galaxy A57

