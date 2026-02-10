كاميرا بفتحة متغيرة.. ماذا تخبئ آبل لآيفون 18 برو؟

كشفت تسريبات جديدة عن استعداد شركة أبل لإجراء تحول لافت في منظومة كاميرات هواتفها المقبلة، في ظل تزايد الحديث حول هاتف آيفون 18 برو المتوقع إطلاقه في عام 2026، وسط مؤشرات على تقديم ترقيات تصوير غير مسبوقة في تاريخ هواتف آيفون.

وبحسب المسرب الشهير Digital Chat Station عبر منصة "ويبو"، فإن شركة "أبل" تختبر حاليا كاميرا رئيسية بفتحة عدسة متغيرة لهاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، في خطوة قد تمثل نقلة نوعية في قدرات التصوير بالهواتف الذكية.

ولا تعد هذه المعلومات جديدة كليا، إذ كان المحلل المعروف مينغ-تشي كو قد أشار إلى هذا التوجه لأول مرة في ديسمبر 2024، قبل أن يؤكد تقرير آخر في أكتوبر 2025 دخول "أبل" في مناقشات مع مورديها لتوفير المكونات اللازمة لهذه التقنية.

وفي سياق متصل، تشير التسريبات إلى أن "أبل" تختبر أيضا كاميرا مقربة Telephoto جديدة بفتحة عدسة أوسع، في وقت تعتمد فيه هواتف آيفون 17 برو على عدسة بفتحة ƒ/2.8، رغم ترقيتها إلى مستشعر بدقة 48 ميجابكسل مقارنة بـ12 ميجابكسل في الجيل السابق.

ومن المتوقع أن تسهم الفتحة الأوسع في تحسين امتصاص الضوء، وتقليل التشويش، وتسريع الغالق، لا سيما في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وتتيح تقنية فتحة العدسة المتغيرة للكاميرا التحكم في كمية الضوء الداخلة إلى المستشعر بحسب ظروف التصوير، حيث يمكن توسيع الفتحة في الإضاءة الضعيفة، وتقليلها في الإضاءة القوية لتفادي التعريض الزائد، إلى جانب توفير تحكم أفضل في عمق المجال وعزل الخلفية، وهي ميزة لطالما ارتبطت بالكاميرات الاحترافية.

ويذكر أن "أبل" لم تعتمد هذه التقنية سابقا في هواتف آيفون، إذ تستخدم جميع طرازات "برو" الحالية فتحة عدسة ثابتة ƒ/1.78.

في المقابل، تشير تسريبات إلى أن شركة "سامسونج" تخطط لإعادة تقديم فتحة العدسة المتغيرة مع هاتف Galaxy S26 Ultra، بعدما كانت قد استخدمتها سابقا في هاتفي Galaxy S9 وS10، قبل التخلي عنها لاحقا بسبب زيادة السماكة وارتفاع التكلفة.

ولا تتوقف الشائعات عند هذا الحد، إذ تتحدث تقارير أخرى عن إضافة محول بصري لتحسين مدى التقريب، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، إلى جانب تحسينات واسعة في التصوير الليلي وأداء الزووم.