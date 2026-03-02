أبل تستعد لإطلاق مجموعة جديدة من منتجاتها الاقتصادية.. تفاصيل

تستعد أبل لإطلاق مجموعة جديدة من منتجاتها بدءا من اليوم الاثنين، في حدث سيمتد على مدار أسبوع كامل، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك.

وغرد كوك عبر حسابه على منصة X يوم الخميس قائلا: "أسبوع كبير قادم كل شيء يبدأ صباح يوم الاثنين"، مشيرا إلى أن الشركة ستتبع نمطا جديدا لإطلاق المنتجات يمتد على عدة أيام بدلا من التركيز على يوم واحد كما كان معتادا.

وسيعقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 4 مارس في مواقع بمدينة نيويورك ولندن وشنغهاي، دون توقع كلمة رئيسية واحدة، بل سلسلة بيانات صحفية متتابعة، مصحوبة على الأرجح بمقاطع فيديو خاصة بالمنتجات الجديدة.

المنتجات المتوقعة

من المتوقع أن تكشف أبل عن هاتف iPhone 17e الجديد، إلى جانب أجهزة iPad محدثة وجهاز MacBook اقتصادي.

وكانت الشركة قد استبدلت العام الماضي هاتف iPhone SE بطراز iPhone 16e الاقتصادي، ومن المرجح أن تعتمد أبل هذا العام جدولا سنويا لتحديث هاتفها الاقتصادي.

ويتوقع أن يصل الإصدار الجديد من جهاز iPad الأساسي بدعم ميزات الذكاء الاصطناعي "Apple Intelligence"، بينما من المرجح أن يتم ترقية جهاز iPad Air من شريحة M3 إلى شريحة M4، بعد تحديثات سابقة في 2022 و2024 و2025.

وبالنسبة لأجهزة ماك، يتوقع ظهور أول شريحة من سلسلة A، شبيهة بشرائح آيفون، داخل أحد أجهزة ماك، إضافة إلى تحديث أجهزة MacBook Air المزودة بشريحة M4، وأجهزة MacBook Pro المزودة بشريحتي M4 Pro وM4 Max. بينما شريحة M5 متوفرة حاليًا فقط داخل أجهزة ماك بوك برو وآيباد برو بقياس 14 بوصة.

وتتوقع أبل إطلاق شاشات جديدة لأجهزة سطح المكتب هذا العام، لتعزيز تجربة المستخدم في العمل والترفيه على حد سواء.