مواصفات وأسعار سلسلة هواتف "Redmi Note 15"

كشفت شركة شاومي عن سلسلة Redmi Note 15 التي تضم عدة إصدارات تستهدف شرائح مختلفة من المستخدمين.

أبرز هواتف سلسلة Redmi Note 15 ومواصفات كل إصدار

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

يأتي هاتف Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G باعتباره النسخة الأعلى في السلسلة، حيث يعتمد على شاشة AMOLED كبيرة بقياس 6.83 بوصة بدقة 1.5K، مع دعم معدل تحديث 120 هيرتز وتقنيات HDR10+ وDolby Vision، إلى جانب سطوع مرتفع يصل إلى 3200 شمعة، مع حماية Gorilla Glass Victus 2.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7s Gen 4 بتقنية 4 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين حتى 512 جيجابايت، ويقدم أداء قويا للاستخدام اليومي والألعاب المتقدمة.

ويضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مثبت بصري، إلى جانب عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويعتمد الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، ما يتيح شحن البطارية بالكامل في نحو 40 دقيقة، كما يتمتع بمقاومة عالية للماء والغبار بمعياري IP68 وIP69K.

يبلغ سعر الهاتف في مصر للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام 24000 جنيه وللنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 26500 جنية.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

يقدم Redmi Note 15 Pro 5G تجربة متقاربة مع نسخة Pro+ ولكن بسعر أقل، إذ يأتي بنفس حجم الشاشة AMOLED بقياس 6.83 بوصة ودقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هيرتز، مع دعم Dolby Vision وHDR10+ وحماية Gorilla Glass Victus 2.

يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7400 Ultra، مع خيارات ذاكرة عشوائية حتى 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، دون دعم بطاقة ذاكرة خارجية.

ويحصل على كاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل مدعومة بالمثبت البصري، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

وتصل سعة البطارية إلى 6580 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، إلى جانب مقاومة الماء والغبار بمعياري IP68 وIP69K، ما يجعله خيارا مناسبا لمن يريد مواصفات قوية مع تقليل التكلفة مقارنة بإصدار Pro+.

يبلغ سعر الهاتف في مصر للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا 19000 جنية وللنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 21500 جنية.

Xiaomi Redmi Note 15 5G

يستهدف هاتف Redmi Note 15 5G المستخدمين الباحثين عن توازن بين السعر والإمكانيات، حيث يأتي بشاشة AMOLED بقياس 6.77 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هيرتز، مع سطوع مرتفع يصل إلى 3200 شمعة.

يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 6 Gen 3، مع ذاكرة عشوائية تبدأ من 6 جيجابايت وتصل إلى 12 جيجابايت، وسعات تخزين متعددة تصل إلى 512 جيجابايت، مع دعم بطاقة microSD. ويضم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مثبت بصري، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

وتبلغ سعة البطارية 5520 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، كما يتمتع الهاتف بمقاومة للماء والغبار بمعيار IP66، ليقدم تجربة متكاملة ضمن الفئة المتوسطة.

يبلغ سعر الهاتف في مصر للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 14400 جنية وللنسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 17500 جنية.

Xiaomi Redmi 15

يأتي هاتف Xiaomi Redmi 15 كأرخص هواتف المجموعة، ويركز بشكل أساسي على البطارية والشاشة الكبيرة، حيث يحصل على شاشة IPS LCD بقياس 6.9 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 144 هيرتز.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 6s Gen 3، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت وسعة تخزين حتى 256 جيجابايت، مع دعم بطاقة microSDإذ يضم كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

أبرز ما يميز الهاتف هو البطارية العملاقة بسعة 7000 مللي أمبير، التي تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط.

يبلغ سعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 7450 جنية وللنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 8400 جنية.