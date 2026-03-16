أفاد عدد من مستخدمي نظام Windows 11 بظهور مشكلات غير متوقعة بعد تثبيت أحدث تحديث أمني أطلقته شركة Microsoft حيث اشتكى البعض من تجمد النظام وتعطل الشاشة وعمليات إعادة تشغيل مفاجئة.

ويحمل التحديث المعني الرقم KB5079473 وهو التحديث التراكمي لشهر مارس 2026 الذي صدر في 10 مارس لإصداري النظام 24H2 و25H2 وكان من المفترض أن يركز بشكل أساسي على تعزيز الأمان وإدخال بعض التحسينات البسيطة.

وبحسب تقرير نشره موقع Gizmochina من أبرزها تحسين التعامل مع شهادات Secure Boot وزيادة موثوقية البحث في File Explorer بالإضافة إلى تحديثات مرتبطة بنظامWDAC COM allowlisting.

وبعد بدء طرح التحديث بدأت تظهر شكاوى في منتديات الدعم الخاصة بمايكروسوفت حيث ذكر بعض المستخدمين أن أجهزتهم أصبحت غير مستقرة وواجهوا أعطالا متعددة شملت تجمّد كامل للشاشة وإعادة تشغيل تلقائية كل 10 إلى 20 دقيقة كما ظهرت شاشة الخطأ الزرقاء بالرمز ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY 0xBE.

وأشار مستخدمون إلى مشكلات في تشغيل تطبيقات أساسية مثل Microsoft Office وOutlook بالإضافة إلى توقف أدوات أخرى مثل Command Prompt واختصار Print Screen عن العمل وظهور رمز الخطأ 0x800704b3 في بعض الأجهزة.

وفي حالات محدودة أصبح الوصول إلى وحدات التخزين غير ممكن على أجهزة Samsung Galaxy Book بينما شهد مستخدمون آخرون أعطالا في التطبيقات التي تعتمد على تسريع الرسوميات على حواسيب Dell Precision مما يشير إلى احتمال وجود مشاكل توافق مع بعض العتاد.

وينصح الخبراء المستخدمين الذين يواجهون هذه المشكلات بإيقاف التحديثات مؤقتا عبر إعدادات Windows Update أو إزالة التحديث في حال تسبب بمشكلات وإرسال تقارير عبر أداة Feedback Hub لمساعدة مايكروسوفت في تحديد سبب الخلل.

ومن المتوقع أن تصدر شركة Microsoft توضيحا أو تحديثا تصحيحيا إذا تأكد وجود مشكلة واسعة النطاق في هذا التحديث الأخير.