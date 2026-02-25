إعلان

سامسونج تكشف عن مواصفات وأسعار سلسلة هواتف Galaxy S26

كتب : محمود عبدالرحمن

09:14 م 25/02/2026

Galaxy Unpacked 2026

كشفت شركة سامسونج اليوم الأربعاء خلال فعاليات Galaxy Unpacked 2026 التي أقيمت في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية عن أحدث إصداراتها من سلسلة هواتف Galaxy S، والتي تضم ثلاثة طرازات هي Galaxy S26، وGalaxy S26+، وGalaxy S26 Ultra.

ويتميز هاتف Galaxy S26 Ultra بسمك 7.9 ملم ووزن 214 جرام، ما يجعله أنحف وأخف بمقدار 0.7 ملم و19 جرام مقارنة بسابقه Galaxy S24 Ultra.

ويأتي الهاتف بمعالج عصبي متقدم (NPU) يعزز أداء وحدة المعالجة العصبية بنسبة 39% ويحسن معالجة الرسوميات بنسبة 24%، ما يمكنه من تشغيل الألعاب الأكثر تطلبا على الهواتف المحمولة.

وتزخر نسخة Ultra بمجموعة كاميرات خلفية ثلاثية، أبرزها كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، إلى جانب عدستين بدقة 50 ميجابيكسل لكل منهما.

أما الأسعار، فتبدأ من 900 دولار للنسخة الأساسية Galaxy S26، و1,099 دولار لنسخة S26+، و1,299 دولار لنسخة Ultra، على أن تتوافر الهواتف في الأسواق العالمية اعتبارا من 11 مارس 2026.

وتؤكد سامسونج أن التركيز الأكبر في هذه السلسلة كان على تحسين أداء الذكاء الاصطناعي في الهاتف، بما يشمل الكاميرا وتجربة الاستخدام اليومية، مع دمج تقنيات متقدمة لتحسين سرعة وكفاءة الجهاز.

