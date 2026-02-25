تسريبات تكشف عن ميزة جديدة في هواتف Galaxy S26 قبل إطلاقها بساعات

كشف تسريب جديد، قبل ساعات فقط من إعلان سامسونج الرسمي عن سلسلة Galaxy S26، عن ميزة قد تعد من أبرز مفاجآت الحدث المرتقب، إذ تشير المعلومات إلى أن الهواتف الجديدة قد تدعم مشاركة الملفات مع ميزة AirDrop من خلال Quick Share، في خطوة قد تعيد رسم حدود التفاعل بين أندرويد وiOS.

وجاءت البداية من Google، التي أضافت في نوفمبر الماضي إمكانية تبادل الملفات مع AirDrop عبر Quick Share على هواتف Pixel 10، قبل توسيع نطاق الدعم لاحقًا ليشمل سلسلة Pixel 9.

ورغم أن مسؤولي الشركة ألمحوا حينها إلى أن الميزة لن تبقى حصرية لهواتف بيكسل، فإنهم لم يحددوا الأجهزة التالية التي ستحصل عليها حتى الآن.

كيف ستعمل الميزة؟

بحسب المسرب المعروف chunvn8888، ستتمكن هواتف Galaxy S26 من إرسال الملفات مباشرة إلى أجهزة Apple التي تدعم AirDrop، بشرط ضبط إعدادات AirDrop للسماح باستقبال الملفات من الجميع.

أما في الاتجاه المعاكس، فسيتعين على مستخدمي Galaxy تفعيل Quick Share لاستقبال الملفات القادمة من أجهزة أبل.

حاليا، يتطلب نقل الملفات بين هواتف Galaxy وأجهزة أبل الاعتماد على تطبيقات وسيطة أو خدمات التخزين السحابي، وهي حلول أقل سلاسة مقارنة بالمشاركة المباشرة التي توفرها أنظمة المشاركة الأصلية داخل كل نظام.

هل تشمل الميزة أجهزة أقدم؟

يشير التسريب إلى احتمال وصول التوافق مع AirDrop إلى بعض هواتف Galaxy الأقدم عبر تحديث One UI 8.5، لكن لا يوجد أي تأكيد رسمي حتى اللحظة.

ورغم الحماسة التي أثارتها الفكرة باعتبارها قد تكسر أحد أبرز الحواجز بين أندرويد وiOS لم يصدر أي إعلان رسمي من سامسونج أو من Google يؤكد دعم الميزة في سلسلة Galaxy S26.

وإذا صحت هذه المعلومات، فمن المرجح أن يتم الكشف عنها خلال الحدث المنتظر، خاصة أنها تمثل خطوة كبيرة نحو تسهيل التكامل بين النظامين المتنافسين.