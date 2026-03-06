كشفت أبل عن حاسوبها المحمول الجديد MacBook Neo، وهو أول جهاز ماك منخفض التكلفة تطلقه الشركة منذ أكثر من عقد، في خطوة قد تعيد تشكيل حضورها داخل الفئة الاقتصادية من سوق الحواسيب المحمولة.

ويبدأ سعر الجهاز من 599 دولارا، أي أقل بنحو 400 دولار من السعر الذي ظل لسنوات نقطة الدخول الأساسية إلى عالم ماك، والذي كان يبدأ عادة من 999 دولارا.

شريحة آيفون داخل لابتوب

على خلاف سلسلتي MacBook Air وMacBook Pro اللتين تعتمدان على معالجات سلسلة M، يعمل MacBook Neo بشريحة A18 Pro، وهي من نفس عائلة المعالجات المستخدمة في هواتف iPhone.

ويمنح هذا التوجه الشركة مرونة أكبر في خفض تكلفة الإنتاج، وإن كان يأتي على حساب الأداء مقارنة بالأجهزة الأعلى في فئة ماك، إذ تؤكد الشركة أن الجهاز يوفر أداء مناسبا لاحتياجات الطلاب والمستخدمين الجدد.

المواصفات الرئيسية

يتضمن الجهاز مجموعة من المواصفات الأساسية، أبرزها:

شاشة بقياس 13 بوصة

هيكل معدني خفيف الوزن

بطارية يصل عمرها إلى 16 ساعة

سماعات جانبية مزدوجة

ويتوفر الحاسوب بألوان متعددة تشمل Indigo وBlush وCitrus وSilver، في تصميم أكثر حيوية مقارنة بالطابع الاحترافي التقليدي لأجهزة ماك.

منافسة مباشرة في سوق التعليم

يمثل إطلاق الجهاز محاولة واضحة من أبل لمنافسة الحواسيب منخفضة التكلفة التي تهيمن على سوق التعليم، وعلى رأسها أجهزة Chromebook وأجهزة الحواسيب العاملة بنظام Microsoft Windows في الفئة الاقتصادية.

وقال John Ternus، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في أبل، إن الجهاز الجديد يقدم تجربة مختلفة في السوق، في إشارة إلى الجمع بين السعر المنخفض ونظام التشغيل macOS.

توقيت حساس لأبل

يأتي طرح الجهاز في وقت تواجه فيه أبل تباطؤا في إيرادات قطاع ماك، إذ تراجعت بنحو 7% لتصل إلى 8.39 مليار دولار خلال الربع الماضي، وهو مستوى جاء دون توقعات المحللين.

وفي المقابل، شهدت بعض أجهزة ماك الأخرى ارتفاعا في الأسعار، إذ يبدأ سعر MacBook Air 13‑inch with M5 من 1,099 دولارا، بينما يصل سعر MacBook Pro 16‑inch with M5 Max إلى 3,899 دولارات.

ويرى مراقبون أن MacBook Neo قد يشكل خيارا استراتيجيا لسد الفجوة في الفئة الاقتصادية، مع استهداف الطلاب والمستخدمين الجدد، خصوصًا من مستخدمي هواتف آيفون الذين لم يدخلوا بعد إلى منظومة ماك.

وبهذا الإطلاق، تعود أبل إلى المنافسة في سوق الحواسيب منخفضة التكلفة، لكن هذه المرة عبر مقاربة مختلفة تجمع بين شريحة مستخدمة في الهواتف الذكية وسعر أقرب إلى متطلبات سوق التعليم.