قبل إطلاقه.. 4 مزايا قد تمنح Galaxy S26 Ultra تفوقا على آيفون 17

يترقب عشاق الهواتف الذكية الكشف المرتقب عن هاتف Galaxy S26 Ultra خلال فعالية Galaxy Unpacked غدا الأربعاء 25 فبراير 2026، وسط توقعات بأن يقدم الهاتف الجديد مزايا قد تمنحه أفضلية على منافسه آيفون 17 برو ماكس الذي طرح في الأسواق قبل عدة أشهر.

وبحسب تقرير موقع "PhoneArena"، تبرز عدة نقاط مقارنة قد تمنح هاتف سامسونج القادم تفوقا نسبيا على آيفون 17 برو ماكس، خاصة في مجالات الخصوصية والتصوير وسرعة الشحن، إلى جانب بعض التحسينات العملية في الشاشة وتجربة الاستخدام.

شاشة خصوصية ذكية

من أبرز المزايا المتوقعة في هاتف Galaxy S26 Ultra تقنية شاشة تضييق زوايا الرؤية، والتي تهدف إلى حجب المحتوى الحساس مثل الإشعارات والتطبيقات البنكية عن الأشخاص الذين ينظرون إلى الهاتف من الجانبين.

وتشبه هذه التقنية واقيات الشاشة المضادة للتطفل، لكنها ستكون مدمجة في العتاد نفسه، ما يوفر تجربة استخدام أكثر سلاسة دون الحاجة إلى إضافات خارجية.

ومع تقارب المواصفات بين الهواتف الرائدة، قد تمثل الخصوصية المدمجة عنصر تميز مهم، خاصة للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم أثناء التنقل.

نظام كاميرات رباعي

تشير التوقعات إلى احتفاظ Galaxy S26 Ultra بنظام الكاميرات الرباعي، مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، إضافة إلى عدسات تقريب متعددة تتيح مرونة أكبر في التصوير عن بعد.

في المقابل، يعتمد آيفون 17 برو ماكس على نظام ثلاثي للكاميرات الخلفية، ورغم جودة التصوير العالية التي يقدمها، فإن وجود عدسة تقريب إضافية في هاتف سامسونج قد يمنحه أفضلية عملية في سيناريوهات التقريب البصري المتنوعة.

شحن أسرع مع تحسينات تدريجية

تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S26 Ultra قد يدعم شحنا سلكيا بقدرة تقارب 60 واط، مقارنة بنحو 45 واط في الجيل السابق.

ورغم بقاء السعة المتوقعة للبطارية عند نحو 5000 مللي أمبير/ساعة دون تغيير كبير، فإن زيادة سرعة الشحن تمثل خطوة إيجابية في تجربة الاستخدام اليومية.

ويدعم آيفون 17 برو ماكس شحنا سلكيا بقدرة تقارب 40 واط لنسخة eSIM المزودة ببطارية سعتها نحو 5088 مللي أمبير/ساعة، وهو فارق محدود لكنه يميل نسبيا لصالح هاتف سامسونج.

شاشة أقل انعكاسا تحت الإضاءة القوية

قد لا تحظى ميزة تقليل الانعكاسات بالاهتمام الدعائي نفسه مقارنة بالكاميرا أو المعالج، لكنها تظل عنصرا مهما في الاستخدام اليومي.

وقد قدمت هواتف Ultra الأخيرة من سامسونج أداء ملحوظا في تقليل انعكاسات الضوء تحت أشعة الشمس أو الإضاءة القوية، وهو ما يمنح المستخدم رؤية أوضح للمحتوى.

ورغم أن آيفون 17 برو ماكس يتضمن طبقة مضادة للانعكاس، فإن تجربة سامسونج في هذا المجال تعد من بين الأفضل في الفئة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التفوق في الإصدار الجديد.

هل يستحق الهاتف الانتظار؟

بحسب التقرير، تظل المقارنة النهائية بين الهاتفين مرتبطة بتفضيلات المستخدمين بين نظامي أندرويد وiOS، إلى جانب تجربة الاستخدام الشاملة.

لكن بالنسبة لمن لا يرتبطون بنظام تشغيل محدد، قد يكون من المنطقي انتظار الإعلان الرسمي عن Galaxy S26 Ultra قبل اتخاذ قرار الشراء.