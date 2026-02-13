تسريبات تكشف ألوان سلسلة هواتف Galaxy S26

تسريبات عن ميزة خصوصية جديدة في Galaxy S26 Ultra

لم يتبق سوى أقل من أسبوعين على إطلاق سلسلة Galaxy S26، ومع ذلك تتوالى التسريبات التي تكشف معظم التفاصيل المتعلقة بالهواتف المنتظرة في حدث Unpacked المقبل.

وتشمل هذه التسريبات صور وألوان أجهزة Galaxy S26 وGalaxy S26 Plus.

ألوان Galaxy S26

نشر المسرب المعروف Evan Blass صورا رقمية لهواتف Galaxy S26 عبر نشرته الإخبارية "Leakmail"، موضحا ألوان الهواتف المنتظرة: الأسود، البنفسجي الكوبالت، الأزرق، والأبيض.

وتظهر نفس الألوان في كل من Galaxy S26 وGalaxy S26 Plus، مع توافقها الكامل مع التسريبات السابقة.

تصميم الأجهزة والفروقات مع الإصدارات السابقة

أظهرت الصور أن إطار هاتف Galaxy S26 Plus أصبح متطابقا تقريبا مع لون الجهة الخلفية، لكن لا تبدو الهواتف أنحف بشكل ملحوظ مقارنة بسلسلة Galaxy S25 Plus.

وبشكل عام، لا تشير التسريبات إلى تغييرات كبيرة في التصميم الخارجي، ما يترك التركيز على التحسينات التقنية الأخرى.

الذكاء الاصطناعي

رغم محدودية التغييرات في التصميم، يبدو أن سامسونج تعتمد على قدرات الذكاء الاصطناعي المحسنة ضمن شريحة Exynos 2600 الجديدة لتعزيز تجربة المستخدم وزيادة المبيعات.

ويظهر شعار Galaxy AI بشكل بارز في الصور التوضيحية، في إشارة واضحة إلى هذا التوجه.