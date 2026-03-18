أعلنت شاومي رسميا إطلاق سلسلة هواتف POCO X8 Pro الجديدة، التي تستهدف فئة الأداء العالي، مع اعتمادها على معالجات متقدمة من ميدياتك، لتقديم تجربة قوية ضمن الفئة المتوسطة العليا.

وتضم السلسلة هاتفين هما POCO X8 Pro وPOCO X8 Pro Max، مع اختلافات واضحة في الأداء وسعة البطارية، مع الحفاظ على تجربة استخدام متقاربة من حيث التصميم والمزايا الأساسية.

ويأتي POCO X8 Pro بشاشة AMOLED بقياس 6.59 بوصة، وبمعدل سطوع يصل إلى 3500 شمعة، ويعمل بمعالج Dimensity 8500 Ultra، إلى جانب ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت. كما يضم بطارية بسعة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع.

في المقابل، يحصل POCO X8 Pro Max على شاشة أكبر بقياس 6.83 بوصة، مع طبقة حماية Gorilla Glass 7i، ويعتمد على معالج أكثر قوة هو Dimensity 9500s، مع نفس خيارات الذاكرة والتخزين، لكنه يتميز ببطارية أكبر بسعة 8500 مللي أمبير.

وتعتمد الهواتف على تقنية السيليكون-كربون، التي تعزز كثافة الطاقة مقارنة بالبطاريات التقليدية، ما يسمح بتقديم سعات كبيرة دون زيادة ملحوظة في الحجم.

وتشير التقديرات إلى أن الهاتف الأساسي يمكنه العمل لأكثر من يوم كامل من الاستخدام المكثف، بينما قد يصل عمر بطارية النسخة Max إلى يومين.

وتدعم الأجهزة تقنية الشحن فائق السرعة HyperCharge بقدرة 100 واط، ما يتيح شحن البطارية بالكامل في أقل من ساعة، إلى جانب دعم الشحن العكسي بقدرة تصل إلى 27 واط لشحن الأجهزة الأخرى.

ويعمل الهاتفان بنظام أندرويد 16 مع واجهة HyperOS 3، ويشتركان في كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري، إلى جانب كاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل. كما تضيف شاومي نظام إضاءة LED مدمج يتفاعل مع الإشعارات وبعض الألعاب.

وتعد الأسعار من أبرز عوامل الجذب في السلسلة، إذ يبدأ سعر POCO X8 Pro من نحو 360 دولارا، بينما يبدأ سعر POCO X8 Pro Max من نحو 480 دولارا، ما يضعهما ضمن فئة الهواتف ذات الأداء العالي بأسعار تنافسية.