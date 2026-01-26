سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G، الذي ينافس في الفئة المتوسطة، مع شاشة AMOLED كبيرة بقياس 6.83 بوصة، ومعالج MediaTek Dimensity 7400 Ultra، وكاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل.

تصميم Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

يأتي هاتف Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G بأبعاد 163.6 × 78.1 × 8 ملم، ووزن 210 جرامات، مع تصميم يعتمد على خامات بلاستيكية، لكنه يتمتع بمتانة مرتفعة، إذ يدعم مقاومة الصدمات حتى ارتفاع 2.5 متر، كما يتمتع بمقاومة الغبار والماء بمعياري IP68 وIP69K.

شاشة Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

يحصل Redmi Note 15 Pro 5G على شاشة مسطحة من نوع AMOLED بتصميم الثقب، بقياس 6.83 بوصة، ودقة 1.5K تبلغ 1280 × 2772 بكسل، مع كثافة 447 بكسل لكل بوصة، ودعم معدل تحديث 120 هيرتز، وتقنية HDR10+ وDolby Vision، إلى جانب معدل تعتيم 3840Hz وسطوع يصل إلى 3200 شمعة كحد أقصى، مع حماية Gorilla Glass Victus 2.

الأداء ونظام التشغيل

يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 7400 Ultra بتقنية تصنيع 4 نانومتر، مع معالج رسومي Mali-G615 MC2، ويوفر أداء مناسبا للاستخدام اليومي والألعاب المتوسطة.

ويعمل هاتف Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G بنظام أندرويد 15 مع واجهة HyperOS 2، مع وعد من شاومي بالحصول على تحديثات أندرويد لمدة 4 سنوات.

ذاكرة Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

يتوفر الهاتف بنسختين من حيث الذاكرة، الأولى بسعة تخزين 256 جيجابايت، والثانية بسعة 512 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، ويعتمد على تخزين UFS 2.2، دون دعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

كاميرات Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة، حيث تأتي العدسة الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 مع مستشعر Samsung ISOCELL ودعم التثبيت البصري OIS، إلى جانب عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، ويدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بينما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 20 ميجابكسل وتدعم تصوير فيديو بدقة 1080p فقط.

الصوت والاتصالات

يدعم الهاتف مكبرات صوت ستيريو مع تقنية Dolby Atmos، كما يدعم Wi-Fi 6، وبلوتوث 5.4، وتحديد المواقع عبر أنظمة GPS وGLONASS وGALILEO وBDS، إضافة إلى دعم NFC ومنفذ الأشعة تحت الحمراء. ويفتقد الهاتف لمنفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم.

بطارية Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

يحتوي Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G على بطارية بسعة 6580 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، إلى جانب دعم الشحن العكسي بقدرة 22.5 واط.

سعر Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G في مصر

يطرح الهاتف في السوق المصرية بسعر 19000 جنيه للنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، بينما يصل سعر نسخة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام إلى 21500 جنيه، مع ضمان محلي.