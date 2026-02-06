إعلان

تسريبات تكشف مواصفات آيفون 18 وتفوقه على جالاكسي S26 Ultra

كتب- محمود عبدالرحمن:

03:24 م 06/02/2026 تعديل في 03:26 م

iPhone

تشير أحدث التسريبات إلى أن هاتف iPhone 18 Pro Max سيأتي ببطارية أكبر مقارنة بالجيل الحالي، ما قد يمنحه ميزة واضحة في المنافسة مع الهواتف الرائدة الأخرى، بما في ذلك سلسلة Galaxy S26 Ultra.

زيادة سعة البطارية المرتقبة

وفقا لموقع Android Authority، قد تحتوي النسخة الدولية من آيفون 18 برو على بطارية بسعة تتراوح بين 5100 و5200 مللي أمبير/ساعة، ما يزيد عن التقديرات السابقة لهاتف Galaxy S26 Ultra البالغة 5000 مللي أمبير/ساعة.

وأشار المسرب الشهير Digital Chat Station إلى أن هذا الارتفاع في السعة يتجاوز القيم الحالية لهاتف آيفون 17 برو ماكس، الذي يضم بطاريات بسعة 4823 مللي أمبير/ساعة للطراز المزود بشريحة SIM فعلية، و5088 مللي أمبير/ساعة للطرازات الأخرى.

على الرغم من أن آبل لم تقدم أرقاما رسمية بعد، إلا أن آيفون 17 برو وماكس أثبت خلال اختبارات CNET أنه يتصدر قائمة الهواتف الرائدة من حيث عمر البطارية، بفضل تحسينات إدارة الطاقة في النظام، رغم امتلاكه بطارية أصغر من العديد من هواتف أندرويد مثل OnePlus 15. ومن المتوقع أن تتحسن هذه الأداءات في هاتف آبل الرائد القادم.

دور شريحة A20 وتقنية 2 نانومتر

يتوقع الخبراء أن شريحة الجيل القادم A20، المبنية بتقنية 2 نانومتر المحسّنة، ستساهم في تحسين عمر البطارية بشكل كبير، وهو ما سيعود بالنفع على آيفون 18 برو ماكس.

ومع ذلك، لا تزال هذه المعلومة غير مؤكدة رسميا، نظرا لأن الهواتف المزودة بشرائح 2 نانومتر لم تطرح بعد في الأسواق.

المنافسة مع Galaxy S26 Ultra

من المتوقع أن يكون هاتف Galaxy S26 Ultra مزودا بمعالج Snapdragon 8 Elite عالميا، بينما ستحصل النسخة الأساسية على Exynos 2600 بنفس تقنية 2 نانومتر، إذ قد يحتفظ كل من طرازي Plus وUltra بسعات بطارية مماثلة للطراز السابق، دون تحسينات كبيرة على نظام التثبيت المغناطيسي للملحقات اللاسلكية، مثل تقنية MagSafe التي توفرها آبل.

إذا تحققت هذه التسريبات، فإن آيفون 18 برو ماكس قد يقدم تجربة أفضل في عمر البطارية مقارنة بسلسلة هواتف سامسونج الرائدة، ما يجعله خيارا جذابا لمن يبحثون عن هاتف رائد يدوم لفترة أطول دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر.

iPhone 18 Pro Max مواصفات آيفون 18 Galaxy S26 Ultra آيفون 17 برو ماكس

أخبار

