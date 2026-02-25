بعد إطلاقه رسميا.. مواصفات وأسعار هاتف Galaxy S26 Ultra

قدمت سامسونج اليوم الأربعاء هاتف Galaxy S26 Ultra، والذي تصفه الشركة بأنه أقوى هواتفها في 2026، مع تركيز واضح على الأداء، الكاميرات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ميزة فريدة لم يسبق لها مثيل في الهواتف الذكية.

شاشة خصوصية مبتكرة

يأتي الهاتف مزودا بشاشة Dynamic AMOLED قياس 6.9 بوصة بدقة QHD+، مع كثافة 500 بكسل لكل بوصة، ومعدل تحديث متغير بين 1 و120 هرتز، تدعم قلم S Pen.

الميزة الأبرز هي شاشة الخصوصية المدمجة، الأولى عالميا، والتي تعمل على مستوى البكسل لتقليص زاوية الرؤية الجانبية تلقائيا، ما يحمي محتوى التطبيقات والإشعارات الحساسة من المتطفلين.

وتتيح الشاشة وضعين الأولى الخصوصية القياسية والثانية الخصوصية القصوى مع تأثير طفيف على جودة الصورة.

تصميم أنحف وأخف

يحافظ S26 Ultra على لغة التصميم المنحنية، مع تقليل السمك إلى 7.9 ملم ووزن 214 جرام، ما يجعله أخف من آيفون 17 برو ماكس.

الهاتف متوفر بستة ألوان، بينها أربعة قياسية ولونان حصريان للشراء عبر الإنترنت.

كاميرات محسنة وأدوات ذكاء اصطناعي

يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.4 لتحسين التصوير الليلي، إلى جانب كاميرات بدقة 50 و10 ميجابكسل للتقريب والتصوير الواسع جدًا، وكاميرا أمامية 12 ميغابكسل.

يدعم الهاتف تصوير فيديو 8K، مع تثبيت يعتمد على بيانات الجيروسكوب، ويقدم أدوات AI مثل تحرير الصور والفيديو، إزالة الضوضاء، وإنشاء ملصقات وخلفيات.

أداء متقدم ومعالج جديد

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 جيجابايت، وتخزين حتى 1 تيرابايت.

وأعادت سامسونج تصميم نظام التبريد لتحسين تبديد الحرارة بنسبة 20%، ما يعزز الأداء أثناء الألعاب والاستخدام المكثف.

بطارية وشحن سريع

يأتي الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير، مع شحن أسرع يمكنه الوصول إلى 75% خلال نحو 30 دقيقة.

ميزات ذكاء اصطناعي متكاملة

يتضمن الهاتف ميزات ذكية مثل تحليل لقطات الشاشة، اقتراحات سياقية، فلترة المكالمات، ألبوم صور خاص، وتحسينات أمنية متقدمة، بينما يدعم المساعد بيكسبي تحكما بالأوامر الصوتية وتحليلاً سريعًا للصور والأزياء.

السعر وموعد التوفر

تبدأ الطلبات المسبقة اليوم، على أن يتوفر الهاتف في الأسواق بدءا من 11 مارس، إذ تبدأ الأسعار من 900 دولار للنسخة الأساسية Galaxy S26، و1,099 دولار لنسخة S26+، و1,299 دولار لنسخة Ultra، على أن تتوافر الهواتف في الأسواق العالمية اعتبارا من 11 مارس 2026.