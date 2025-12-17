صرحت النيابة العامة بالإسكندرية بدفن جثمان الشاب رؤوف أسامة ضحية الحادث المروري المروع الذي وقع فجر اليوم الأربعاء، بمنطقة الشاطبي بطريق كورنيش الإسكندرية، وأسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وتداول أصدقاء وزملاء الشاب الراحل صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من الصدمة والحزن، فيما تقام صلاة الجناز مساء اليوم بكنيسة العذراء بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

تفاصيل حادث كورنيش الإسكندرية

والبداية، عندما تلقى قسم شرطة باب شرقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أمام مبنى الجامعة بمنطقة الشاطبي بطريق الكورنيش، اتجاه المنشية، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة فقدان قائد سيارة ملاكي السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة وصعوده على الرصيف واصطدامه بأحد الأشخاص أثناء جلوسه على سور الكورنيش.

السيارة طارت في الهواء

وكشفت المعاينة طيران السيارة في الهواء من شدة الاصطدام والسرعة العالية وسقوطها من أعلى الكورنيش على شاطئ البحر وانقلابها بمستقليها الثلاثة، ما أدى إلى تحطمها وتصاعد دخان منها.

وأسفر الحادث عن مصرع رؤوف أسامة، 20 سنة، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة كوم الدكة، وإصابة مينا علاء كامل، 22 سنة، بكدمات وسحجات بمختلف أنحاء الجسم.

كما أصيب مصطفى أحمد مصطفى، 19 سنة، كدمات وسحجات بعموم الجسم، وعمر محمد سلامة 19 سنة، بكدمات بعموم الجسم، ونقل إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تعليق الصور:

ضحية حادث "السيارة الطائرة" بكورنيش الإسكندرية

