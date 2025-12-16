ناصر ماهر يدعم منتخب مصر أمام نيجيريا بهذه الطريقة

بعد غياب عام ونصف.. إمام عاشور يظهر من جديد مع منتخب مصر

كتبت-هند عواد:

دعم ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منتخب مصر الأول خلال ودية نيجيريا، استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية.

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية حاليًا ضد نيجيريا، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم 21 ديسمبر الحالي.

ونشر ناصر ماهر صورة لشاشة تلفزيون أثناء متابعة مباراة مصر ونيجيريا، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وأرفقها برمز تعبيري لعلم مصر.

وكان ناصر ماهر اعترض على عدم استدعائه لقائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر الماضي، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام": "أنا آسف إني بنزل الكلام ده، لأنه مش طبعي خالص، بس بصراحة الوضع محبط جدًا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر. بكل صدق، أنا شايف إني أستحق أكون متواجد على الأقل ضمن المنتخب، خصوصًا إن الموضوع واضح إنه مش فني خالص، لأن كل النقاد والمحللين والصحفيين والجماهير المصرية، حتى الناس العادية، بيتكلموا كويس جدًا عن أدائي في الفترة الأخيرة".

وأضاف: "بصراحة، اللي حصل ظلم، ظلم كبير جدًا، وده مالوش علاقة بالكورة، المجهود اللي بذلته كله يروح كده على الفاضي، وأحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية، رغم إني عملت كل اللي المفروض أعمله، بجد حرام، اللي بيحصل ده يحبط أي جبل".

