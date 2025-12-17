الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

بالصور- خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة الحامول في المنوفية

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية، التحقيق في واقعة مصرع الفنانة نيفين مندور إثر حريق اندلع، اليوم الأربعاء، بشقتها بمنطقة العصافرة بحري بحي المنتزه ثان شرق الإسكندرية.

كان قسم شرطة المنتزه ثان، تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في برج سكني بمنطقة العصافرة بحري.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة والحماية المدنية إلى الموقع، وتبين أن العقار والذي يحمل اسم "برج الإخلاص" مكوّن من 13 طابقًا ونشوب حريق في شقة بالطابق الرابع حيث تم التعامل مع الحريق.

وأسفرت الواقعة عن وفاة سيدة واحدة تبيّن لاحقًا أنها الفنانة نيفين محمد صلاح، 53 عامًا، المعروفة فنيًا باسم نيفين مندور، وذلك نتيجة تأثرها بالدخان الكثيف داخل الشقة، وفقًا لما أكدته مصادر الإسعاف.

وكتب المواطن مصطفى عطالله، أحد جيران الفنانة الراحلة، عبر حسابه الشخصي: "توفيت إلى رحمة الله الممثلة نيفين مندور (جارتي بالبرج) بسبب حريق شب في شقتها في العصافرة، برج الإخلاص، الدور الرابع صباحًا في حدود السابعة صباحًا.. تأثرت بالدخان ولم تنجُ من الخنق. ربنا يرحمها ويصبر زوجها الأستاذ حجازي رجل الأعمال. دعواتكم لها بالرحمة."

كما نعاها الفنان شريف إدريس بكلمات مؤثرة عبر حسابه على فيسبوك، قائلًا: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيفين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليك".