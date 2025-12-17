وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عاما

رحلت عن عالمنا منذ قليل، الفنانة نيفين مندور، عن عمر يناهز ٥٣ عاما، إثر حريق شب في منزلها.



وأعلن الفنان شريف إدريس خبر الوفاة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.



وكتب: "لا إله إلا الله..الصديقة الطيبة الجميلة نيڤين مندور في ذمة الله، الله يرحمك ويحسن إليكي".



الفنانة نيفين مندور اشتهرت بشخصية "فيحاء" التي جسدتها ضمن أحداث فيلم "اللي بالي بالك" أمام الفنان محمد سعد، وحقق الفيلم وقتها نجاحا كبيرا.

بعدها شاركت في بطولة مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" بطولة الفنان خالد النبوي.



وكان آخر أعمالها المسلسل الكوميدي "المطعم" الذي عرض عام 2006، وابتعدت بعدها عن الأضواء.