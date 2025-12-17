إعلان

وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عاما

كتب : منال الجيوشي

09:52 ص 17/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نيفين مندور ومحمد سعد
  • عرض 7 صورة
    نيفين مندور - فيحاء
  • عرض 7 صورة
    نيفين مندور باحد البرامج
  • عرض 7 صورة
    نيفين مندور باحد الاعمال الفنية
  • عرض 7 صورة
    وفاة نيفين مندور
  • عرض 7 صورة
    الفنانة نيفين مندور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحلت عن عالمنا منذ قليل، الفنانة نيفين مندور، عن عمر يناهز ٥٣ عاما، إثر حريق شب في منزلها.


وأعلن الفنان شريف إدريس خبر الوفاة، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.


وكتب: "لا إله إلا الله..الصديقة الطيبة الجميلة نيڤين مندور في ذمة الله، الله يرحمك ويحسن إليكي".


الفنانة نيفين مندور اشتهرت بشخصية "فيحاء" التي جسدتها ضمن أحداث فيلم "اللي بالي بالك" أمام الفنان محمد سعد، وحقق الفيلم وقتها نجاحا كبيرا.

بعدها شاركت في بطولة مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" بطولة الفنان خالد النبوي.


وكان آخر أعمالها المسلسل الكوميدي "المطعم" الذي عرض عام 2006، وابتعدت بعدها عن الأضواء.

وفاة نيفين مندور فيلم اللي بالي بالك اللمبي فيحاء بطلة اللي بالي بالك نيفين مندور

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور