سقطت على شط البحر.. 15 صورة لحادث طريق كورنيش الإسكندرية المروع



الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

حصل "مصراوي" على صورًا للحادث المروري المروع الذي وقع فجر اليوم الأربعاء، بمنطقة الشاطبي بطريق كورنيش الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

كان قسم شرطة باب شرقي تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام مبنى الجامعة بمنطقة الشاطبي بطريق الكورنيش، اتجاه المنشية، ووجود مصابين.

على الفور انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة فقدان قائد سيارة ملاكي السيطرة على عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة وصعوده على الرصيف واصطدامه بأحد الأشخاص أثناء جلوسه على سور الكورنيش.

كشفت المعاينة طيران السيارة في الهواء من شدة الاصطدام والسرعة العالية وسقوطها من أعلى الكورنيش على شاطئ البحر وانقلابها بمستقليها الثلاثة، ما أدى إلى تحطمها وتصاعد دخان منها.

أسفر الحادث عن مصرع مواطن تصادف جلوسه على سور الكورنيش، وإصابة 3 من مستقلي السيارة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، ومصابين إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، ومصاب إلى مستشفى خاص، لتلقي العلاج اللازم.

نجحت قوات الحماية المدنية باستخدام ونش في رفع السيارة من شاطئ البحر وإعادته إلى طريق الكورنيش مرة أخرى، وذلك دون تأثير على حركة المرور بالطريق المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.