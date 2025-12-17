نجم الأهلي السابق: ما يحدث مع حسام حسن «"مش موجود في العالم"

أكد أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أن ما يتعرض له حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر من هجوم في الفترة الحالية أمر غير منطقي، مشددًا على أن هذا الأسلوب لا يحدث في أي مكان بالعالم.

وقال السيد، في تصريحات لبرنامج «لعبة والتانية» مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن منتخب مصر قدم مباراة قوية للغاية أمام نيجيريا قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، معتبرًا أن الفوز منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل البطولة القارية.

وأضاف: "أنا متفائل بمنتخب مصر مع حسام حسن، لأنه مدرب عنده روح، وده اللي افتقدناه مع بعض المدربين الأجانب، والمنتخب محتاج تكاتف ودعم من الجميع في المرحلة دي".

وتطرق نجم الأهلي السابق للحديث عن الأخطاء الفردية، قائلًا: "خطأ محمد الشناوي وارد، وكل لاعبي العالم بيغلطوا، لكن الهجوم بالشكل ده غير مبرر، واللي بيهاجم حسام حسن كده بيهاجم مصر مش المدرب".

وشدد أحمد السيد على أن كرة القدم الأفريقية لم تعد تعرف منتخبات صغيرة، مؤكدًا: "مافيش منتخب صغير في أفريقيا دلوقتي، ودائمًا كنا بنعاني أمام المنتخبات الأقل تصنيفًا".

واختتم تصريحاته بتوجيه اللوم إلى اتحاد الكرة المصري لعدم التصدي للهجوم على المدير الفني، معبرًا عن حزنه لما حدث مؤخرًا، مؤكدًا ضرورة دعم المنتخب وعدم الاكتفاء بـ"التمثيل المشرف"، قائلًا: "مش عايزين نبقى زي منتخبات الصومال.. مصر لازم تنافس وتكسب".