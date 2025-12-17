مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باريس سان جيرمان

- -
19:00

فلامنجو

كأس ملك أسبانيا

تالافيرا

- -
22:00

ريال مدريد

كأس كاراباو

مانشستر سيتي

- -
21:30

برينتفورد

كأس كاراباو

نيوكاسل

- -
22:15

فولهام

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي السابق: ما يحدث مع حسام حسن «"مش موجود في العالم"

كتب : محمد خيري

04:29 م 17/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام وإبراهيم حسن أمام البيت الأبيض
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن في إعلان جديد (2)
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مع لاعبي منتخب الشباب (2)
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أحمد السيد، نجم الأهلي السابق، أن ما يتعرض له حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر من هجوم في الفترة الحالية أمر غير منطقي، مشددًا على أن هذا الأسلوب لا يحدث في أي مكان بالعالم.

وقال السيد، في تصريحات لبرنامج «لعبة والتانية» مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، إن منتخب مصر قدم مباراة قوية للغاية أمام نيجيريا قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، معتبرًا أن الفوز منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل البطولة القارية.

وأضاف: "أنا متفائل بمنتخب مصر مع حسام حسن، لأنه مدرب عنده روح، وده اللي افتقدناه مع بعض المدربين الأجانب، والمنتخب محتاج تكاتف ودعم من الجميع في المرحلة دي".

وتطرق نجم الأهلي السابق للحديث عن الأخطاء الفردية، قائلًا: "خطأ محمد الشناوي وارد، وكل لاعبي العالم بيغلطوا، لكن الهجوم بالشكل ده غير مبرر، واللي بيهاجم حسام حسن كده بيهاجم مصر مش المدرب".

وشدد أحمد السيد على أن كرة القدم الأفريقية لم تعد تعرف منتخبات صغيرة، مؤكدًا: "مافيش منتخب صغير في أفريقيا دلوقتي، ودائمًا كنا بنعاني أمام المنتخبات الأقل تصنيفًا".

واختتم تصريحاته بتوجيه اللوم إلى اتحاد الكرة المصري لعدم التصدي للهجوم على المدير الفني، معبرًا عن حزنه لما حدث مؤخرًا، مؤكدًا ضرورة دعم المنتخب وعدم الاكتفاء بـ"التمثيل المشرف"، قائلًا: "مش عايزين نبقى زي منتخبات الصومال.. مصر لازم تنافس وتكسب".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب مصر أحمد السيد كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من القضاء ضد الفنان محمد رمضان بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"
عملية جراحية منعتها من الهرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نيفين مندور
الصور الأولى لموقع حريق شقة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية
حريق مفاجئ ودخان قاتل.. جار نيفين مندور يكشف تفاصيل مصرعها بالإسكندرية
وفاة الفنانة نيفين مندور عن عمر يناهز 53 عامًا
"اللي مات كان قاعد على البحر".. تفاصيل صادمة عن حادث كورنيش الإسكندرية- فيديو وصور