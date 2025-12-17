5 مصابين في حادث دهس أعلى الطريق الزراعي

أسفر حادث مروري وقع على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي عن إصابة خمسة أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الأربعاء.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس على الطريق الزراعي أمام قرية كفر أبو جمعة في الاتجاه المؤدي إلى بنها.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ. وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن انفجار إطار سيارة ملاكي أدى إلى اختلال عجلة القيادة، ما تسبب في انحراف السيارة واصطدامها بعدد من الأشخاص المتواجدين على جانب الطريق.

المصابون الخمسة نقلوا إلى المستشفيات القريبة للعلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة وحالتهم الصحية مستقرة.

وتسبب الحادث في تباطؤ مؤقت بالحركة المرورية على الطريق، قبل أن تتمكن الجهات المختصة من رفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات بشكل طبيعي.

